Dixie D’Amelio | cantante e TikToker tra le più famose al mondo

Leggi su velvetmag

(Di sabato 12 agosto 2023) Il nome dispesso è associato a quello di sua sorella Charli: entrambe sono tra lepiùal. Negli ultimi anni,ha coltivato anche la sua carriera daed è apparsa su svariati red carpet. Non solo la famiglia Kardashian: anche quellaha catturato l’attenzione internazionale, a partire daper arrivare a sua sorella Charli. Definita una delle regine indiscusse di TikTok,può contare ad oggi su circa 57 milioni di follower sul social cinese. Classe 2001, non ha nascosto di aver affrontato momenti difficili negli ultimi anni e di come talvolta la sua presenza sui social sia anche causa di tristezza. Tramite Roommates, brano ...