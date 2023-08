Diventa cieco dopo esser stato colpito negli occhi dalla vernice sparata in discoteca | “Il chirurgo non aveva mai visto nulla di simile prima”

(Di sabato 12 agosto 2023) Dillon Connery l’11 luglio 2018 ha perso la vistache ladi una pistola “montata sul palco” di unaa Palma di Maiorca l’in pieno. Adesso,una lunga battaglia legale, riceverà 200.000 sterline come risarcimento dal locale. L’allora 18enne, era in vacanza in Spagna quando, durante una festa al Carwash Club, èUV: “I suoi amici sono andati al bar e Dylan è rimasto da solo per cinque minuti. I suoisono stati distrutti“, ha raccontato la madre Ashleigh Connery. Tornato a casa, in Scozia, Dillon èricoverato al Gartnavel Royal Hospital: “Il ...

Turista diventa cieco per la vernice usata in discoteca a Palma di Maiorca: risarcimento da più di 230mila eur ilmessaggero.it

Dillon Connery riceverà più di 200mila pound (circa 230mila euro) come rimborso, ma non potrà mai vederli. Il 23enne ha perso la vista in un tragico incidente a base di ...