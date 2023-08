Distrutti 20 droni diretti verso la Crimea

(Di sabato 12 agosto 2023) ...pronta a schierare circa 10.000 soldati per proteggere il confine orientale ha chiesto al suo governo di "contattare" varsavia per avviare un dialogo con i vicini su Tg. La7.it ...

E idi Kiev di questi giorni su Mosca potrebbero diventare una consuetudine. Ne e' sicuro Andriy Yusov , portavoce dell'intelligence militare ucraina, che anche sottolineato l'inefficacia, a ...Nella città numerosi civili morti,fra l'altro una chiesa ed un albergo. A proposito di ... Mosca ha chiuso temporaneamente, nelle scorse ore, molte parti dello spazio aereo per allarme......18 Mosca: "20ucraini lanciati contro la Crimea" 02:03 Kupiansk, ancora 12 mila civili da evacuare 00:25 Kiev: "Consultazioni con Londra per sicurezza a lungo termine"

Droni sulla Crimea, chiuso di nuovo il ponte di Kerch. Zelensky licenzia i capi militari regionali - Mosca, abbattuti 20 droni Kiev vicino alla Crimea - Mosca, abbattuti 20 droni Kiev vicino alla Crimea RaiNews

In guerra la fedeltà è tutto, non c'è spazio per la corruzione, non c'è pietà per il tradimento. Così, il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati del reclut ...Anche Kherson è sotto le bombe, un morto almeno. Per il Sud dell'Ucraina pare esserci oggi solo una buona notizia: l'Italia ha annunciato che affiderà al museo Maxxi di Roma e alla Triennale di Milano ...