Disney Plus | in arrivo un amento dei prezzi entro la fine del 2023

L'offerta+ cambierà profondamente a partire dal 1° novembre , data in cui verrà introdotto un nuovo abbonamento Standard con pubblicità , verrà modificato l'abbonamento Standard e verrà ...ad oggi conta circa 146 milioni di utenti nel mondo. Attualmente, in Italia (e nel resto d'Europa), esiste un unico piano tariffario disponibile al costo di 8.99 euro al mese o 89.9 euro ...Quest'annonon seguirà il lieto fine che solitamente troviamo nei racconti della multinazionale americana. Milioni di utenti europei e canadesi della piattaforma streamingsubiranno dei rincari importanti per la sottoscrizione degli abbonamenti e non solo, sono previste anche delle modifiche per l'utilizzo del servizio. Ecco tutte le novità in arrivo per gli ...

Disney+: aumento dei prezzi, blocco della condivisione password e l'arrivo dei piani con pubblicità Multiplayer.it

Disney Plus, anticipazioni. La piattaforma di streaming annuncia un rincaro dei prezzi e lo stop alla condivisione delle password. Arrivano brutte notizie sul fronte Disney Plus. Il CEO Bob Iger ha ...Lo scorso maggio, il CEO della Disney, Bob Iger, ha annunciato che il servizio di streaming dell'azienda avrebbe subito un aumento dei prezzi entro la fine… Leggi ...