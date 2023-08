Disney+ | cambiano le regole | tutte le novità

Leggi su quifinanza

(Di sabato 12 agosto 2023) Disney plus si accoda alla strategia delle piattaforme streaming concorrenti e introduce un nuovo abbonamento con la pubblicità. Il nuovo piano già applicato negli Stati Uniti sarà disponibile in Canada e Europa, e quindi in Italia, dal prossimo 1 novembre. La mossa voluta dall’ad Bob Iger, richiamato dalla pensione per risollevare le sorti del gruppo che ha guidato per 15 anni, prevederà parallelamente rincari alle altre offerte senza l’interruzione degli spot. La strategia “Con la nostra strategia di prezzi stiamo cercando di far migrare un maggior numero di abbonamenti verso il livello supportato dalla pubblicità” ha dichiarato Iger spiegando che, spingendo i consumatori verso le tariffe più economiche grazie agli aumenti, i margini di ogni abbonamento sono maggiori. Negli Stati Uniti gli abbonamenti senza pubblicità die di Hulu sono aumentati di 3 dollari, ...