Discoring | ecco chi sono stati tutti i presentatori del programma

(Di sabato 12 agosto 2023) Tra gli anni ’70 e ’80è stato uno dei programmi musicali Rai più seguiti, in Italia e ha avuto x presenttori e conduttri, alcuni dei quali oggi hanno fatto carriera e conducono show di primo piano, tra cui Carlo Conti e Claudio Cecchetto. Gianni Boncompagni fu anche conduttore, oltre che ideatrore dello show.l’elenco dei. «È unnuovo, quindi – comei programmi nuovi – è difficilissimo introdurlo perché non sappiamo neppure noi come sarà, è tutto da inventare». Iniziava con queste parole di Gianni Boncompagni (ideatore e conduttore) la primissima puntata di, storica e fortunata trasmissione musicale – originariamente collocata all’interno di Domenica In – andata in onda per la prima volta sulla Rete Uno (l’odierna Rai 1) il 20 ...