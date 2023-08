Direttore Saudi Pro Leauge | «Osimhen mi piacerebbe | il Napoli se la caverà»

(Di sabato 12 agosto 2023) Le parole di Michael Emenalo, Director of football dellaPro League su: «Se andasse via ilse la» Michael Emenalo, Director of football dellaPro League, ha parlato al Corriere dello Sport dell’interesse degli arabi per Victor. Di seguito le sue parole. «è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che ilse la, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte?».

