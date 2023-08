Diretta Partizani Belgrado - Roma 0 - 2 | raddoppia Belotti al 27' LIVE

(Di sabato 12 agosto 2023) TIRANA (ALBANIA) - Ultimo test a otto giorni dal debutto in Serie A (all'Olimpico con la Salernitana) per ladi José Mourinho, che senza Dybala affronta ilTirana oggi (12 agosto, ore ...

...senza Dybala affronta ilTirana oggi (12 agosto, ore 20) all'Air Albania Stadium , dove due anni fa ha alzato la Conference League dopo aver battuto il Feyenoord in finale. Segui la...Ma dove vedere il match in tv e streaming- Roma, match in programma oggi 12 agosto alle ore 20, non avràin chiaro: sarà visibile intv su Sky Sport (canale 201) e in ......DEL 12 AGOSTO 2023 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ AGGIORNA LA...00 Fiorentina (Ita) - OFI Crete (Gre) 20:00 Roma (Ita) -(Alb) 20:00 Zamora (Esp) - ...

Diretta Partizani Belgrado-Roma 0-1: a segno El Shaarawy al 12' LIVE Corriere dello Sport

(Adnkronos) - La Roma di José Mourinho in campo a Tirana oggi per il match con il Partizani nell'ultima delle amichevoli estive prima dell'inizio del campionato di Serie A 2023-2024. La Roma, che sul ...Sabato 12 agosto, scenderanno in campo per un'amichevole Partizani e Roma: info partita, formazioni, Streaming Gratis e Diretta LIVE ...