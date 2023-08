Diretta Juve - Atalanta | tra Allegri e Gasperini termina in pareggio

Calciomercato.it vi offre il match del 'Manuzzi' trae Atalanta in tempo reale. Formazioni ufficiali Juventus - AtalantaJUVENTUS (3 - 5 - 2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, ...Al Dino Manuzzi di Cesena c'è l'attesa amichevole tra Juventus e Atalanta . Una sfida che permetterà sia ad Allegri che a Gasperini di testare la condizione generale delle squadre in vista dell'...Lazio vicina a chiudere due colpi dalla: per Sarri in arrivo Rovella e Pellegrini . Punti chiave 17:17 Roma, accordo con il Rennes: Matic in Francia 15:43 Beltran arrivato a Firenze 13:27 Inter, ...

Diretta Juventus-Atalanta ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

DIRETTA. Alle 20.30 a Cesena la squadre di Gasperini affronta quella di Allegri in uno dei test più attesi di questo pre campionato. Segui qui gli aggiornamenti. Ultimo appuntamento di precampionato ...21:16 - Finisce in parità il primo tempo della sfida tra Juventus e Atalanta. La gara è molto equilibrata ma ad avere le occasioni migliori è stata la squadra di ...