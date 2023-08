Diretta Al Hilal - Al Nassr 1 - 2 LIVE | Ronaldo decide la finale con una doppietta

(Di sabato 12 agosto 2023) Al King Fahd Sports City di Taif l' Al -ha vinto in rimonta 2 - 1 ladella Coppa UAFA, la Coppa dei Campioni araba per club nota anche come Arab Club Champions Cup. Decisiva una ...

Al King Fahd Sports City di Taif l' Al - Nassr ha vinto in rimonta 2 - 1 la finale della Coppa UAFA, la Coppa dei Campioni araba per club nota anche come Arab Club Champions Cup. Decisiva una ...

Al Hilal-Al Nassr 1-2: Ronaldo decide la finale con una doppietta, rivivi il live Corriere dello Sport

È la finale di Arab Champions Cup, ma sembra Champions League. È il derby di Riad, ma si gioca a Taif, la città in cui si coltivano le rose più profumate del mondo, le preferite delle maison francesi.CR7 decisivo: con due gol regala il trofeo alla squadra allenata da Luis Castro. Di Michael il gol che aveva sbloccato la gara ...