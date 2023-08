Detenuto suicida oggi in Calabria

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) – "Si è tolto la vita impiccandosi a 44 anni nella sua cella della Casa di Reclusione di Rossano". A darne notizia è Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. "A nulla sono valsi i soccorsi della polizia penitenziaria e dei sanitari prontamente intervenuti" per salvare ilche, originario di Lamezia Terme, "era in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti. In carcere la carneficina non si ferma". "Con questo sono 47 i suicidi di detenuti in carcere nel corso del 2023, cui bisogna aggiungere altre morti le cui cause sono incerte, e un omicidio, nonché un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che parimenti si è tolto la vita. A fronte di tutto ciò, è inaccettabile che il Guardasigilli continui a teorizzare confusamente senza produrre nulla di concreto. Per questo – sottolinea – invochiamo ...