Detenuto si “sente” trans | gli cambiano carcere e fa sesso con la compagna di cella

(Di sabato 12 agosto 2023) Un episodio sorprendente ha avuto luogo nel Centro Penitenciario Fontcalent ad Alicante. Una detenutadi origine bulgara, conosciuta nell’istituto per la sua recidività in reati di furto e contro la salute pubblica, ha scelto di avviare laizione di genere durante il suo ultimo periodo di detenzione. Nota precedentemente come uomo, ha richiesto di essere identificata con un nome femminile e di essere trasferita al modulo femminile dell’istituto, anche se non aveva intrapreso trattamenti ormonali o chirurgici.nelfemminile Una volta trasferita nel modulo femminile, ha iniziato una relazione con un’altra detenuta che è rimasta incinta, come riporta El Mundo, anche se fonti carcerarie a Abc riportano che alla fine il test sarebbe risultato negativo. A seguito di questa notizia, la detenuta ...

Fischi e urla provenienti dall’interno del carcere di Torino si sono sentiti dall’esterno della struttura penitenziaria, mentre era in corso una visita del ...Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, visita il carcere 'Lorusso e Cutugno' delle Vallette a Torino. La visita del guardasigilli avviene all'indomani della morte di due donne detenute nella casa ...