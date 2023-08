Detenute morte a Torino | oggi Nordio visita il carcere Vallette

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si recherà in giornata nel carcere delle Vallette a Torino all'indomani della tragicadi due. A quanto apprende l'agenzia di stampa Ansa , la visita potrebbe avvenire in mattinata. Delle due, una si è lasciata morire di fame e di sete. L'altra è stata trovata ...Unadi cui comunque è responsabile lo Stato, che aveva in custodia la vita della vittima. Non ... E in solidarietà lede Le Vallette annunciano uno sciopero della fame "a staffetta" dal ...La procura di Torino ha aperto un fascicolo al momento senza indagati sulladella donna nigeriana e lunedì dovrebbe essere disposta l'autopsia per fare chiaezza sulla cause della sua. Il ...

Due detenute morte in un giorno a Torino. Nordio va al carcere delle Vallette Agenzia ANSA

Continua la strage silenziosa, si abbassa l'età dei detenuti suicidi e il 40% dei decessi sono extracomunitari, insieme ai tossicodipendenti e giovani stranieri sono i più fragili e vulnerabili ...