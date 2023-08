Detenute morte a Torino | oggi Nordio in visita al carcere delle Vallette

Leggi anche Carceri: duea Torino in poche ore La prima si chiamava Susan John, 43 anni, nigeriana, detenuta con fine pena 2030, madre. Si è lasciata morire di fame. La seconda ...Il ministro è stato accolto dalla direttrice e dai garantiin carcere a Torino Ieri una detenuta è morta dopo aver rifiutato per settimane acqua, cibo e medicine. La donna, che diceva di voler vedere la figlia, era rinchiusa in un settore ...

Due detenute morte in un giorno a Torino. Nordio in visita al carcere delle Vallette Agenzia ANSA

Una delle due detenute si è lasciata morire, mentre la seconda si è suicidata. Sabato agosto Nordio sarà al carcere delle Vallette a Torino.