Detenute morte a Torino | Nordio visita il carcere Vallette

Due donnein un solo giorno nell'inferno del carcere. Due tragedie consumatesi all'interno delle mura ... che ha contato 15 suicidi, a cui si sono aggiunti quelli delle due donne. Le ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si recherà in giornata nel carcere delle Vallette all'indomani della tragicadi due. Leggi su www.ansa.itIl ministro atteso in tarda mattinata Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, andrà oggi in visita nel carcere delle Vallette. La decisione del Guardasigilli dopo ladi dueavvenuta ieri a Torino. Leggi anche Torino, detenuta si lascia morire di fame in carcere Una delle due donne, una nigeriana di 42 anni, madre di un bambino piccolo, si è lasciata ...

Il ministro della Giustizia nel penitenziario all’indomani del suicidio di una donna italiana e della scomparsa di una 43enne nigeriana che si è lasciata morire lentamente rifiutando acqua, cibo, cure ...Le condizioni disumane del penitenziario torinese erano state più volte segnalate, perfino il sindacato di Polizia parla di situazione 'in ebollizione' ...