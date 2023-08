Deodoranti | ecco la marca migliore secondo Altroconsumo Costa solo 1 | 59 euro in questo Supermercato

Leggi su donnaup

(Di sabato 12 agosto 2023)la1,59Per la cura dell’igiene personale non si può fare a meno, si spera, di un buon deodorante antitraspirante. Ovviamente scegliere il deodorante giusto per la propria pelle e che sia sicuro non è sempre facile perché bisogna tenere conto di varie caratteristiche che il prodotto deve avere. Infatti in commercio esiste una vasta scelta e tutti garantiscono efficacia e qualità. Allo stesso tempo tutti questi, che puoi trovare tra gli scaffali del tuodi fiducia, lavorano grazie a meccanismi differenti. Quindi per scegliere il prodottoda comprare, e quindi il miglior deodorante ...