Decima edizione da incorniciare di Masserie sotto le stelle | a sorpresa anche i Terraross in concerto

(Di sabato 12 agosto 2023) Taranto. Musica della tradizione, buon cibo,misteriose: per ladi “le”, l’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha letteralmente stupito i partecipanti, circa 400, distribuiti in 6 pullman con partenze da Castellaneta e Castellaneta Marina. Venerdì 11 agosto, per uno degli eventi più attesi dell’estate, la perfetta organizzazione ha “giocato” ancora con l’agricoltura locale e lo ha fatto per scoprirne le eccellenze. Un territorio che dolcemente si è svelatostavolta, soprattutto agli occhi di chi ci vive quotidianamente non conoscendone tutte le sue sfaccettature. Così, il piccolo miracolo di “lequest’anno ...

Musica e buon vino sulle terrazze della Casa Museo Ivan BruschiGiunto alla sua, quest'anno gli organizzatori hanno deciso di puntare in grande, predisponendo il borgo ad accogliere artisti e visitatori addirittura in due giornate, quelle del 16 ...... infatti, la Rai avrebbe confermato questa decisione per contro programmare il talent show targato Fascino e condotto da Maria De Filippi, che debutterà con la(senza più Belén ...

Dal 17 agosto JazzandWine festeggia la decima edizione LA NAZIONE

Oggi si recupera il raduno velico della Saraghina a Riccione. È la decima edizione, più di sessanta vele presenti: dai windsurf agli optimist, derive, catamarani e cabinati! Le offerte per le iscrizio ...La decima edizione si terrà dal 17 agosto fino al 14 settembre, per quattro serate sarà possibile ascoltare musica jazz sorseggiando buon vino in una delle terrazze più scenografiche del centro ...