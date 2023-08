De Zerbi punta in alto e la sua mentalità vincente sta portando il Brighton verso grandi traguardi Daily Mail

(Di sabato 12 agosto 2023) Roberto Devince la prima della Premier League 2023/24 con il suocontro il Luton Town, neopromossa. Apre le marcature March, poi il raddoppio di Joao Pedro su rigore, e chiudono il match Adingra e Ferguson, attaccante 18enne in cui il tecnico ex Sassuolo crede molto. La partita termina 4-1 e ilè attualmente primo in Premier League. Qualche giorno fa Deaveva dichiarato in un’intervista: «Io non ho paura di fissare alti gli obiettivi, perché essere ambiziosi ti fa migliorare». Il, infatti, giocherà quest’anno l’Europa League. Ilscrive del tecnico italiano: “Roberto Deè stato come al solito molto coinvolto nel match, trascinatore anche del suo staff. È un tecnico formidabile e i suoi standard ...

Timber per la difesa, Rice per il centrocampo e Havertz per l'attacco: sì, Artetala Premier ... De, che ha portato i Seagulls in Europa per la prima volta nella loro storia, ha dimostrato ...Con Roberto Deil giocatore ha trovato parecchio spazio ai Seagulls, nonostante la tenera età,... Paraguaiano, secondama all'occorrenza anche esterno offensivo (soprattutto a sinistra, nel ...... oppure prediligerà il suo attacco a 3 con unacentrale e due esterni larghi MONDO Portieri -... oltre alla certezza Davies , troviamo Estupinan , prodotto del gioco di De. In rampa di ...

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa del probabile addio di Moises Caicedo Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa del probabil ...C'è un nome nuovo per l'attacco del Napoli: Julio Enciso, classe 2004, vero e proprio jolly offensivo del Brighton. Con Roberto De Zerbi il giocatore ha trovato parecchio spazio ai Seagulls, ...