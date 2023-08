De Ketelaere | la svolta definitiva | Arriva lunedì Chi ha fatto il colpaccio?

(Di sabato 12 agosto 2023) La telenovela pare essere finita. Questa volta davvero. Si parla del trasferimento di Charles Dedal Milan all'Atalanta: davano tutto perormai lo scorso venerdì, assicurando che entro il weekend si sarebbe chiuso. E invece niente, né sabato né domenica. Dunque le indiscrezioni: forse non si chiude. Già, il belga avrebbe avuto pesanti pretese sul contratto, sui soldi insomma. Nonostante il clamoroso flop dello scorso anno. Quindi lunghi giorni di stallo. Fino ad ora: è fatta. O almeno sembra. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbeta la fumata bianca in seguito all'incontro tra l'Atalanta e l'entourage del fantasista. Risolti i problemi relativi all'ingaggio e alle commissioni chieste dagli agenti. Dunque mister Gian Piero Gasperini,, dovrebbe accogliere De ...

