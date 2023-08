De Ketelaere-Atalanta | ci siamo | la data della firma

Punti chiave 13:27 Inter, Carlos Augusto a un passo 12:55 Inter, accordo con l'Union Berlino per Gosens 12:31 Roma, accordo con Paredes 11:27 Deverso il sì all'10:43 Dembelé al ...DE- Dopo la frenata dei giorni scorsi, si sarebbe definitivamente sbloccata la trattativa per il trasferimento di Deall'DE- Questi i ...La telenovela pare essere finita. Questa volta davvero. Si parla del trasferimento di Charles Dedal Milan all': davano tutto per fatto ormai lo scorso venerdì, assicurando che entro il weekend si sarebbe chiuso. E invece niente, né sabato né domenica. Dunque le indiscrezioni: ...

Si tratta di De Ketelaere, il cui passaggio all’Atalanta ha subito uno stop improvviso. Milan, rallenta la trattativa con l’Atalanta per De Ketelaere: i motivi Charles De Ketelaere è considerato fuori ...Milan, accordo raggiunto per la cessione di De Ketelaere. Andremo qui di seguito a capire meglio le cifre della trattativa.