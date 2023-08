“De Angelis ha assunto il cognato alla Regione Lazio | incarico da 110mila euro” Altre polemiche sul portavoce di Francesco Rocca

(Di sabato 12 agosto 2023) Nei giorni dell’anniversario della strage neofascista di Bologna, dove il 2 agosto 1980 una bomba uccise 85 persone, ilMarcello Deinnescò una furibonda polemica con un post in cui negava la verità storica e processuale sulle responsabilità dell’eccidio. Il presidente della– cui deve l’– lo ha difeso dalle richieste di dimissioni ma ora si scopre che laha trovato un posto anche per il fratello della compagna di De, Edoardo Di Rocco. La notizia la dà il Domani. “Su proposta del capo struttura”, spiegano dal Palazzo della(quindi dello stesso De) Di Rocco sarebbe statoall’interno dello ...

Una nuova polemica investe Marcello De, il responsabile della comunicazione della Regione Lazio: "Dehaanche il cognato Una vergogna. Se Rocca sapeva è grave , se non sapeva e non fa niente è peggio. Chiedo di invitare al consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni i ...'Deanche il cognato Una vergogna. Se Rocca sapeva è grave , se non sapeva e non fa niente è peggio. Chiedo di invitare al consiglio straordinario richiesto dalle opposizioni i ...... secondo quanto riporta il quotidiano Domani avrebbehail fratello della compagna, Edoardo Di Rocco. Strage di Bologna, quella rete nera che copre De

Così Marcello De Angelis ha assunto suo cognato in Regione Lazio Open

Una nuova polemica investe Marcello De Angelis, il responsabile della comunicazione della Regione Lazio: “De Angelis ha assunto anche il cognato Una vergogna. Se Rocca sapeva è grave , se non sapeva ...Una nuova polemica investe il responsabile della comunicazione della Regione Lazio. La denuncia del consigliere regionale Alessio D'Amato ...