David non è l’unico | nome nuovo se salta Osimhen

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Napoli pronto a tutto pur di trattenere. Se parte, pronto l’assalto a. Ma oltre al canadese spunta un altroIl Napoli farà di tutto pur di trattenere Victor. Il centravanti, capocannoniere dello scorso campionato, è la punta di diamante di un gruppo che ha vinto e che vuole ripetersi, finanche migliorarsi. Nelle ultime ore le sirene arabe continuano a suonare, per l’attaccante nigeriano. Ma il Napoli, che consideraparte integrante e fondamentale del suo progetto, tiene botta. E lo farà, disposto come è a tutto pur di mantenere ben saldo Victor al suo posto. Certo, poi oltre al mercato e le speculazioni esistono delle offerte. E di quelle indecenti, per farre il tavolo, possono sempre arrivarne. Per questo gli azzurri, per ogni evenienza, si ...