Daniel Bertoni | «Fiorentina | Beltran è forte | al River Plate era l’erede di Julian Alvarez»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 agosto 2023)commenta l’ultimo colpo della: ha così parlato del neo acquisto LucaÉ stato uno degli stranieri che ha illuminato la scena quando all’inizio degli anni ’80 l’Italia ha riaperto le frontiere chiuse ai giocatori stranieri da troppo tempo. L’argentinoha vestito tra le altre la maglia viola ed è entusiasta di Lucas, come testimonia la sua intervista al Corriere dello Sport.ACQUISTO – «Intanto, laha fatto un ottimo acquisto.ha tutte le qualità per imporsi in Italia: arriva al momento giusto dopo aver disputato un’ottima stagione in Argentina».DODICI GOL – «Il campionato argentino è tosto e non è semplice mettersi in evidenza. Lui c’è riuscito compiendo il ...