Dani Olmo show contro il Bayern | Boban lo voleva al Milan | ora è blindato dal Lipsia

Esordio amaro per : il suo Bayern cade in Supercoppa di Germania contro il Lipsia che cala il tris interamente firmato da. La punta inglese entra in campo solo quindici minuti dopo l'inizio della ripresa, sul punteggio di doppio vantaggio a favore degli ospiti. Tuchel, come titolare, aveva mandato in campo ...Henry Kane ha assistito dalla panchina alla serata d'oro di, autore delle tre reti (a zero) che hanno consegnato al Lipsia la sua prima Supercoppa di Germania. L'attaccante inglese, appena arrivato al Bayern dal Tottenham per 100 milioni di euro, ha .... BAYERN (4 - 2 - 3 - 1): Ulreich; Pavard (46' Mazraoui), Upamecano, De Ligt (46' Kim), Davies; Kimmich (78' Goretzka), Laimer (46' Coman); Sané, Musiala, Gnabry; Tel (63' Kane). All. Tuchel.

Supercoppa di Germania, la tripletta di Dani Olmo piega il Bayern: è 3-0 Lipsia Sport Mediaset

Tripletta di Dani Olmo, terzo trofeo nella storia del club controllato dalla Red Bull. L'attaccante inglese entra nella mezzora finale, l'ex Napoli gioca il secondo tempo. Ma per la squadra di Tuchel ...Su di lui mette gli occhi il Milan di Boban, ma la trattativa non va in porto e così nel mercato di gennaio del 2020 passa per quasi 30 milioni di euro al Lipsia. Che nella scorsa primavera lo ha ...