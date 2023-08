Curry giapponese | il famoso piatto otaku degli anime e dei manga

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 agosto 2023) Per chi ama glie le serie tv giapponesi, come anche film e legge molti, avrà di sicuro notato che sono ottimi cuochi e che sanno cucinare molti bei piatti che vorremmo veramente assaggiare, a meno che non cerchiamo i ristoranti asiatici che fanno questi piatti, oppure abbiamo la fortuna di fare un viaggio in Giappone, possiamo farli anche noi a casa nostra con le nostre verdure. Se abbiamo negozi etnici vicini a noi possiamo trovare lì l’ingrediente principale per queste due ricette simili ma con tempi di cottura diversi, procurarvi un Goldennel formato da due cubetti, per farlo la prima volta, oppure il pacco a grandezza normale, controllando anche la piccantezza. Vedremo come si fa undavvero buono da mangiare col riso e che possiamo anche aggiungere o togliere ingredienti di nostro ...