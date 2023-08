Cujo | compie 40 anni il film tratto dal romanzo horror di Stephen King

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 agosto 2023) Fra le migliori opere tratte dall'immaginario dine spicca una che non è mai abbastanza ricordata:, uscito nel 1981,oggi 40e ancora segna il cinema di genere attuale. Nei primiottanta la notorietà diera in fase di rapida crescita, con adattamenti cinematografici delle sue opere affidati a registi e autori sempre più importanti. Nel 1976 Brian De Palma, reduce dagli apprezzati Obsession e Il fantasma del palcoscenico, realizza Carrie affidando il corpo della sua telecinetica protagonista a una Sissy Spacek in stato di grazia, con materna e mostruosa Piper Laurie al seguito. Il successo e la definitiva consacrazione giunge però con Shining, scelto da Stanley Kubrick in cima a una pila di romanzi ...