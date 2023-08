Cuba | un sondaggio smonta il mito del “paradiso socialista”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 12 agosto 2023) La scomparsa di Fernando Villavicencio rivoluziona lo scenario delle presidenziali Secondo i sondaggi, la candidata di Rafael Correa, Luisa González, ha il sostegno di un terzo degli elettori, il che forzerebbe un secondo turno. Dietro la correista in grado di ottenere al massimo il 30%, prima del suo assassinio c’era Villavicencio e dopo il leader indigeno Yaku Pérez e il centrista Otto Honnensolzner quasi appaiati. La legislazione prevede che il candidato assassinato sia sostituito da un altro leader del suo movimento, anche se il suo volto apparirà ancora sulla scheda elettorale poiché non c’è tempo per cambiarlo (si vota tra 8 giorni). “Hanno portato via il nostro coraggioso presidente, l’Ecuador non merita di perderti in questo modo”, ha detto in lacrime l’ambientalista Andrea González, candidata alla vicepresidenza con Villavicencio. L’assassinio di Fernando è avvenuto solo due ...