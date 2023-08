Cruz | «Natan ha grandi potenzialità | ma non aspettatevi un leader»

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Corriere dello Sport intervista André. Il tema è il nuovo acquisto per la difesa del Napoli,. «ha, è veloce e agile, ha un gran fisico, ma è un giovane e deve crescere. Nonun».dice di averlo seguito con attenzione nel campionato brasiliano. «Non solo l’ho seguito con attenzione, ma ho anche apprezzato i suoi progressi in poco tempo. Ha disputato belle partite, come in Libertadores, ed è riuscito ad emergere anche in situazioni scomode contro avversari di valore. Il Bragantino ha affrontato squadre come Flamengo e Palmeiras e lui, contro attaccanti forti, veloci, è riuscito a farsi valere, dimostrando personalità e carattere, oltre a qualità tecniche e fisiche evidenti. Il Bragantino, ...

ESCLUSIVA - Il CdS intervista l'ex Cruz: "Natan Personalità, carattere, qualità tecniche e fisiche evidenti" Il Napoli Online

