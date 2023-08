Crollo Ponte Morandi | la denuncia della vedova di una vittima | “5 anni e tutto fermo”

(Di sabato 12 agosto 2023) Cinquesono passati daldela Genova. Era il 14 agosto del 2018 infatti, quando la struttura collassò, portandosi dietro la vita di 43 persone e altrettante famiglie. Una data segnata con il rosso del sangue nella recente storia italiana, una tragedia che in tanti stanno ancora innocentemente pagando, a iniziare dai parenti delle vittime. Come Giovanna Donato,di Andrea Cerulli, portuale travolto dale morto a 47lasciando la moglie e un figlio di 9. Ed è proprio quella donna, che in questi cinqueha dovuto far fronte a dolore e difficoltà per crescere da sola un figlio orfano di padre, che ha pensato di far conoscere la situazione in cui versa lei, come molti altri, a distanza di ...

Genova - Domani, domenica 13 agosto, a partire dalle 21, al Teatro Carlo Felice di Genova si terrà il concerto in memoria delle vittime deldelMorandi, 'Don't forget to fly' (Non dimentichiamoci di volare), del maestro Remo Anzovino, organizzato dal Comitato Parenti delle vittime, con il Comune di Genova. Saranno presenti il ...Genova sta per ricordare la tragedia deldelMorandi che ha causato 43 morti e danni per miliardi di euro e non c'è ancora Giustizia e non c'è il memoriale promesso. Giovanna Donato, moglie di Andrea Cerulli, una delle vittime ..."Cinque anni sono un tempo molto lungo" ma "è tutto ancora fermo". E' l'amaro sfogo di Giovanna Donato, ex moglie di Andrea Cerulli, portuale di 47 anni anni, una delle 43 vittime deldelMorandi, collassato il 14 agosto 2018. In una lettera aperta la donna ricorda i cinque anni passati vicino al figlio Cesare che a 9 anni perse il papà. "Cinque anni è un tempo ...

Ponte Morandi: Genova, da domani eventi e cerimonie ... Servizio Informazione Religiosa

Sull’idea di Marco Bucci commissario della Diga foranea, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si sbilancia: “Ha dimostrato di essere il miglior ...L’amarezza dell’ex moglie di Andrea Cerulli, portuale di 47 anni rimasto ucciso nel crollo: “Cinque anni sono davvero un tempo lunghissimo soprattutto per una ...