Cristina Seymandi | Segre? Un gesto violento Ha buttato tutto in piazza | sembrava manovrato

«Non sono una persona violenta, ed ero incredula. Ripeto: scioccata, per quel che stava dicendo, lì davanti a tutti. Non penso che ad alcuno sia mai successa una cosa del genere».

Le parole di Massimo Segre alla fine della festa in cui avrebbe dovuto annunciare il matrimonio con, nomi noti - soprattutto lui - della Torino bene, sono state ascoltate da milioni di italiani. Le accuse di tradimento, la libertà 'regalata' alla donna, il viaggio a Mykonos... Ma ...Il naufragato matrimonio trae il suo ormai ex fidanzato Massimo Segre è sulla bocca di tutti da giorni: il video in cui il banchiere e professionista fra i più noti del capoluogo del Piemonte elencava alla ...Detriti nelle numerose società in cui il figlio della riservatissima signora Franca (ah che cosa penserebbe di tanta smodata pubblicità) è il dominus estava diventando il braccio ...

Cristina Seymandi: età, vita privata, padre e curriculum. Chi è la manager lasciata dal compagno Massimo Segre ilmessaggero.it

La quiete prima della tempesta. È il caso di dirlo. Palloncini, fuochi d’artificio, taglio della torta a bordo piscina, baci e brindisi nella villa del commercialista torinese Massimo Segre. Che al mo ...Cristina Seymandi, "io, Massimo Segre e mia figlia eravamo una famiglia. 'Ti lascio la libertà', ha detto: una frase aberrante" ...