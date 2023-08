Cristiano Ronaldo umiliato da un selfie | l' avversario lo ' tradisce' per Messi

(Di sabato 12 agosto 2023)ha la possibilità di vincere il suo primo titolo con l' Al - Nassr . Infatti per oggi alle ore 17 italiane è in programma la finale dell' Arab Cup contro l'Al - Hilal. Ultimo atto ...

Meglio solo: tanti altri volti noti (alcuni presenti più volte) nella top 20 assoluta. Dati Transfermarkt KANE: ZERO TROFEI IN 10 ANNI DI TOTTENHAM, COL BAYERN PUÒ VINCERE IN POCHE ...I nerazzurri hanno vinto pure le gare con Paris Saint - Germain e RB Salisburgo pareggiando quella contro l' Al - Nassr di Brozovic e. Insomma, il pre - campionato della compagine ...

L'esultanza di CR7 diventa un caso: in Arabia Saudita qualsiasi segno di appartenenza ad una religione diversa dall’Islam viene punito, ma gli stranieri ricchi e famosi come CR7 rischiano poco ...Cristiano Ronaldo non poteva immaginare cosa avrebbe fatto poi il suo avversario con quella foto: la scoperta su Instagram ...