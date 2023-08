Cristiano Ronaldo fa doppietta | Al Nassr vince Champions Arabia Saudita – Video

(Di sabato 12 agosto 2023) (Adnkronos) –fae l'Albatte l'Al Hilal per 2-1 ai supplementarindo laCup. Nella sfida che apre la nuova era del calcio in, con una parata di stelle nei principali club, è CR7 a confermarsi il numero 1. L'Al Hilal schiera Koulibaly, Ruben Neves e Sergej Milinkovic Savic. L'Al, oltra a CR7, propone Marcelo Brozovic, Sadio Mané e Seko Fofana. Il portoghese va a segno al 73', con la sua squadra in inferiorità numerica per l'espulsione di Alamri, e pareggia dopo il vantaggio dell'Al Hilal firmato al 51' da Michael. La sfida va ai supplementari econcede il bis con il colpo di testante e decisivo al ...

fa doppietta e l'Al Nassr batte l'Al Hilal per 2 - 1 ai supplementari vincendo la Champions Cup. Nella sfida che apre la nuova era del calcio in Arabia Saudita, con una parata di ...Grazie a una doppietta,affossa Al Hilal e trascina l'Al Nassr alla conquista della sua prima Champions League araba. Nonostante l'uomo in meno per larghi trattai di gara, CR7 fa suo il duello a distanza ...È sempreil volto dell'Arabia Saudita. Il fuoriclasse è oggi sceso in campo con la maglia del suo Al - Nassr per sfidare l'Al - Hilal, in un match deciso proprio da due sui gol. A pochi ...

CR7 contro l'Al-Hilal ha prima pareggiato nei regolamentari e poi ha ribaltato nei supplementari una situazione che vedeva la sua squadra in svantaggio e che invece alla fine ha trionfato per 2-1.Si è disputata questo pomeriggio, alle 17 orario italiano, la finale dell’Arab Champions Cup tra l’Al-Hilal e Al Nassr. Alla rete di Oliveira ha risposto Cristiano Ronaldo con ...