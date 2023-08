Cristiano Ronaldo è il Re d’Arabia | doppietta e vittoria nella Champions League del mondo arabo

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023), a 38 anni, è ancora il più forte di tutti, ed è ancora decisivo.finale di Arab CupCup, ladel, l’Al Nassr del portoghese batte 1-2 l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic-Savic. Una gara iniziata all’insegna dell’equilibrio, che si stappa solamente al minuto 51?, con la rete di Michael, su assist dell’ex Barcellona Malcom. Al 71? c’è poi il rosso diretto per Al Amri, che lascia in 10 proprio l’Al Nassr. Di qui in poi, il portoghese si scatena. Al minuto 74? trova la rete in contropiede, e poco dopo raddoppia, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Si va così ai supplementari. E proprio ai tempi supplementari, la storia si ripete. Minuto 98?, ancora...