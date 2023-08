Cristiano Ronaldo cade nella trappola | si concede per la foto Poi lo sfregio | Guarda

(Di sabato 12 agosto 2023) La rivalità trae Leo Messi non finirà mai. L'argentino ha avuto un impatto devastante sulla Mls, con l'America che è già ai suoi piedi a suon di gol: ne ha segnati 7 nelle prime quattro partite, due dei quali su dei magistrali calci di punizione che hanno fatto il giro del mondo.si sta però “difendendo” bene, dato che negli ultimi tempi è tornato il vero bomber di sempre. Realizzando quattro reti nelle ultime cinque uscite, il portoghese ha aiutato l'Al Nassr a raggiungere la finale di Champions League araba: di certo il sostegno di calciatori del calibro di Manè, Brozovic, Fofana e Alex Telles è stato importante per arrivare fino in fondo. L'incontro decisivo per la coppa sarà un vero e proprio evento per l'Arabia Saudita, dato che a sfidare la squadra di ...

Commenta per primo Kaio Jorge, attaccante brasiliano della Juventus , ha parlato a Tuttosport . 'Quando sono arrivato a Torino c'era: io sono il suo fan numero uno e lui lo sa. Giocare con lui è stato grandioso, ho imparato tanto. Imporsi alla Juve È il mio sogno di quando ero bambino. Ho sempre voluto giocare in ...Incredibile ma vero, il giocatore dell'Al - Shorta, Ahmed Zero , ha preso in girodopo averci giocato contro. Sebbene i due si siano incontrati e sfidati in mezzo alla settimana, quando accaduto dopo è diventato virale solamente in queste ultime ore. Il portoghese,...è stato solo il capofila di un esodo che appare inarrestabile. E ora anche Sportitalia , la tv di Criscitiello , trasmetterà alcune partite della Saudi Pro League. Si parte subito ...

Kaio Jorge, attaccante brasiliano della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. "Quando sono arrivato a Torino c’era Cristiano Ronaldo: io sono il suo fan numero uno e lui lo sa. Gi ...Le mille trattative e poi una notte di coppa. Questa. Talmente importante che Riyad è tappezzata di manifesti dedicati al derby nella finalissima dell’ Arab Cup, in programma alle 17 italiane, nella l ...