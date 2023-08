Crimea | tre missili ucraini abbattuti vicino al ponte | Kiev | 58 Paesi sostengono la formula di pace di Zelensky

12 ago 14:47 Capo: i missili ucraini abbattuti vicino al ponte sonoUn terzo missile ucraino è stato abbattuto vicino al ponte di Kerch, che collega la Russia alla. Lo ha scritto sul suo canale ...Dopo i primi due, un terzo missile ucraino è stato abbattuto vicino al ponte di Kerch, che collega la Russia alla. 'Grazie alle nostre forze della difesa aerea per la loro elevata ...Sempre più spesso, infine, il porto di Sebastopoli infinisce nella cronaca giornaliera per ... Le sue acque bagnanoStati Nato (Bulgaria, Romania, Turchia), due che vorrebbero diventarlo (...

Corruzione, Zelensky licenzia i capi militari regionali. Dall'Ue 224 mila proiettili - Kiev, 12 mila civili devono ancora essere evacuati da Kupiansk - Kiev, 12 mila civili devono ancora essere evacuati da Kupiansk RaiNews

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di sabato 12 agosto. Raid russo a Kharkiv, uccisa una donna. Mosca: “Distrutti 20 droni lanciati contro la Crimea”. Zelensky: “Impegno a ...Le notizie sul conflitto in Ucraina di sabato 12 agosto, in diretta. Una dichiarazione dell’ufficio del presidente afferma che le accuse di corruzione «rappresentano una minaccia per la sicurezza nazi ...