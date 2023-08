(Di sabato 12 agosto 2023) AGRICOLTURA. L’incremento di superficie in provincia ricalca il +7% regionale. Ferrazzoli (Confagricoltura): «Produttori spesso non remunerati il giusto».

La situazione potrebbe peggiorare se il governo guidato da Olaf Scholz non troverà correttivi per invertire una rotta congiunturale, peraltrointossicata da un'inflazione elevata e dagli alti ...A forza di parlare di un argomento la sua notorietà aumenta e, in seguito,anche la sua ... Un metodo semplice,oggi il più utilizzato da chi non conosce le scienze o le neuroscienze ...Resta l'episodio che fa da spartiacque, accade tutto in simultanea: il Modenamentre il ... Ripresa d'orgoglio: partenzaspumeggiante dei locali, al 6' Gudmundsson si invola dalla mediana ...

Cresce ancora la produzione Bio ma la forbice dei prezzi si accorcia L'Eco di Bergamo

L’ex pilota di F1 a 50 anni è ancora nelle corse: «Il mondo dell’Endurance con la Ferrari è bellissimo. Verstappen è più forte anche di Hamilton, Briatore manager e demonio» ...Le analisi della Camera di Commercio per il prossimo semestre "L’export ci aiuta a far meglio degli altri, ma anche noi soffriamo".