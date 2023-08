Cremona | bimbo di 18 mesi cade dalle braccia della madre che lo stava allattando | adesso è in coma

(Di sabato 12 agosto 2023) Tragedia in provincia di, dove undi 18è sfuggito alla presamamma che lo: la caduta ha fatto battere la testa al piccolo, che è finito inè in pericolo di vita, e si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato trasportato in elicottero. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto: dopo l’allarme lanciato dai genitori, hanno raccolto le testimonianze delle tre persone che si trovavano in casa con la, come da prassi.prime ricostruzioni emerge che la donnail figlio, seduta sulle scale di casa, quando il piccolo avrebbe improvvisamente iniziato a ...

