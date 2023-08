Così l’Ecuador è stato consegnato alla violenza dei narcos

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 12 agosto 2023) Quasi in contemporanea all’assassinio di Fernando Villavicencio, le autorità olandesi hanno sequestrato cocaina per un valore di circa 660 milioni di dollari che era stata nascosta in un container di banane dal. Nel frattempo, agenti dell’Fbi stanno arrivando in Ecuador per supporto alle indagini, perché sei colombiani sono stati arrestati in relazione all’omicidio. Anche se il delitto èrivendicato daimessicani del Cartello di Jalisco, dopo che in un primo momento eraaccusato l’altro cartello messicano di Sinaloa, per via del fatto che il candidato ucciso aveva denunciato di essereminacciato da lui. Va detto che Villavicencio come sindacalista, giornalista e politico aveva denunciato una quantità di soggetti, non solo. In particolare, la sua ...