Cosenza-Sassuolo | Dionisi | “Siamo i favoriti | ma ci dobbiamo meritare la qualificazione”

(Di sabato 12 agosto 2023) Il tecico del, Alessio, ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia in casa del. Ecco le sue parole: “Mi aspetto un ambiente abbastanza caldo sia per pubblico che per clima. Andiamo a giocare contro una squadra che metterà corsa, agonismo e volontà e noi l’anno scorso su queste cose abbiamo pagato come alla prima di Coppa Italia contro il Modena. Vogliamo passare il turno. Sappiamo di esserema il risultato non è scontato,meritarcelo sul campo. Defezioni? A centrocampo paghiamo un po’. Boloca rientra, Thorstvedt si è allenato ma non sarà convocato. Non saremo al completo ma saremo pronti”. E ancora: “Numericamenteincompleti – prosegue – ci mancano dei giocatori. Chi è andato via sarà rimpiazzato, non ho dubbi su questo. I ...

In previsione dell'incontro di calcio, gara del primo turno di Coppa Italia, in programma allo Stadio San Vito - Marulla domenica 13 agosto, alle ore 18,00, la Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza per disciplinare ... Dopo il turno preliminare al via oggi i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Questo il programma completo: Bologna - Cesena Verona - Ascoli Lecce - Como Bari - Parma Spezia - Venezia Cagliari - Palermo Udinese - Catanzaro Monza - Reggiana Genoa - Modena Empoli - Cittadella Cremonese - Crotone Salernitana - Ternana Sampdoria - Sudtirol Frosinone -...

