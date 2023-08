Cos’è successo a Mathieu van der Poel ai Mondiali di mountain bike? Perché si è ritirato | addio impresa

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023)van derè caduto nelle prime battute del cross-country in occasione dei2023 di. Il fuoriclasse olandese si era presentato ai nastri di partenza con un obiettivo leggendario: conquistare la terza maglia iridata in tre discipline differenti nella stessa stagione, dopo che in inverno aveva trionfato nel ciclocross e che domenica scorsa si era imposto nella prova in linea su strada. Il 28enne è volato a terra dopo appena tre minuti di gara, quando era in corso di svolgimento il giro di lancio. Mentre stava affrontando una complicata curva a destra, l’alfiere della Alpecin è scivolato: ha perso il controllo della ruota anteriore ed è caduto.van der, che era scattato dalla quarta fila, stava iniziando il tentativo di rimonta ...