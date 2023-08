“Cosa è successo dopo il discorso choc” Il video dei tradimenti alla festa | spuntano i retroscena

(Di sabato 12 agosto 2023) Massimo Segre e Cristina Seymandi, ildel tradimentoche avrebbe dovuto annunciare il matrimonio è il caso della settimana. E in queste ore,che ha fatto il giro dei social e dei giornali, emergono altri. Intanto“prima” che il banchiere prendesse il microfono e lasciasse di stucco fidanzata e ospiti parlando dei presunti amanti di lei e della rottura con effetto immediato. Il Corriere della sera racconta che laè iniziata intorno alle ore 19. E sembrava procedere in modo normalissimo, dunque musica, brindisi, auguri e fuochi d’artificio. Poi, sul finire, quando tutti pensavano al grande annuncio delle nozze in programma a ottobre, Massimo Segre e Cristina Seymandi hanno raggiunto la postazione ...

Maprima dei due minuti di video, edopo la clamorosa uscita del commercialista e banchiere A spiegarlo al Corriere della sera sono varie persone lì quella sera, tra ...La controffensiva non ha avuto ilsperato: l' Ucraina sta perdendo la guerra e accusa gli Stati Uniti del proprio insuccesso. ... A quel punto la domanda è lecita:faranno gli Stati Uniti e ...spinge un'artista a raccontare una storia Non ho la pretesa di raccontare la guerra, ma la ... Dopo l'enormeregistrato all'inizio del Festival in quella che è stata la prima assoluta, ...

Cosa è successo oggi 10 agosto la Repubblica

(Adnkronos) – Lavorare dopo la pensione può costare molto caro, ma ciò dipende dalla misura a cui si è fatto ricorso per il pensionamento. Per chi è andato in pensione con le regole imposte dalla legg ...Roberto Saviano ha scritto una lettera per Maria De Filippi.