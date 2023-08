Coppa Italia | un ottimo Parma supera il Bari

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilpassa al secondo turno di: vittoria netta contro il, avversaria anche in un discorso promozione in Serie Asi candidano ad essere tra le grandi protagoniste della prossima Serie B e nel primo incrocio ini crociati vincono il primo scontro diretto di stagione. la squadra di Pecchia accede ai sedicesimi di finale con un netto 3-0: a segno Benedyczak, Bonny e Dennis Man. Ai sedicesimi affronteranno la vincete di Lecce-Como.

Primo clamoroso verdetto della: il Cittadella batte l'Empoli ribaltando il risultato e passano al secondo turno Il Cittadella è la prima sorpresa di questa stagione. La squadra veneta supera a sorpresa l'Empoli e passa ...Le formazioni ufficiali di Cagliari e Palermo , sfida valida per i trentaduesimi di finale di2023/2024. Match molto intrigante tra la squadra di Ranieri e quella di Corini. I sardi dopo la promozione arrivata in seguito ad un'ottima seconda parte di stagione cercano certezze in ...Le formazioni ufficiali di Verona e Ascoli , sfida valida per i trentaduesimi di finale di2023/2024. Un'occasione per i tifosi di vedere il nuovo Hellas di Marco Baroni all'opera e certamente anche un test importante per il neo tecnico scaligero di vedere a che punto è la sua ...

Vince il Cittadella che accede ai sedicesimi, dove sfiderà la vincente di Cremonese-Crotone. Coppa Italia già finita per l'Empoli. Il Parma vince nettamente a Bari e accede ai sedicesimi di Coppa ...BARI – Nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia il Bari perde in casa contro il Parma con un rotondo 3-0 e abbandona anzitempo la competizione. Nonostante la buona volontà e qualche ...