Coppa Italia | prima sorpresa | il Cittadella estromette l’Empoli!

(Di sabato 12 agosto 2023)della stagione in. Il, squadra di Serie B, ha battuto l’Empoli al Castellani per 1-2 nei trentaduesimi di finale? Laregala subito delle sorprese. Al Castellani va in scena il trentaduesimo di finale tra Empoli e. Toscani che iniziano forte trovando subito l’1-0 con Ciccio Caputo dopo appena otto minuti su assist dell’altra punta schierata da Paolo Zanetti, Piccoli. Ma ilnon è per nulla intimorito della differenza di categoria. Dopo una grande occasione con Vita a metà primo tempo, nella ripresa inizia la rimonta. Al 61? è Amatucci a pareggiare i conti. Mentre all’80’ ci pensa Magrassi a completare l’opera....

Le parole del tecnico blucerchiato Andrea Pirlo all'antivigilia di Sampdoria - Südtirol, trentaduesimo della2023/24. "C'è grande voglia di iniziare la stagione e di confrontarci con una squadra di categoria che la scorsa annata ha fatto bene. Vogliamo vincere e qualificarci al prossimo turno. ...Dopo il turno preliminare laentra nel vivo con i trentaduesimi di finale. Allo stadio San Nicola va in scena Bari - Parma, due delle squadre protagoniste degli ultimi playoff di serie B. In questa pagina i risultati ......parlato con entrambi già prima della fine dello scorso campionato ed era chiaro di cosa avessimo bisogno - aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa alla vigilia del match di...

Macerata subisce il colpo, non punge in attacco a al terzo subisce ulteriori punti. Alle valide di Collina e Trevisan seguono i due doppi di Nolan e Maulden, e poi ancora il singolo di Carati, che ...Serie A Femminile, alla Rai i diritti in chiaro delle gare del campionato 2023-24, Si è svolta oggi l'assemblea della Divisione Serie A Femminile Professionistica. Tra i vari punti all'ordine del gior ...