Coppa Italia | oggi l’altra partita lato Inter dei trentaduesimi di finale

, il match clou delle gare del sabato è indubbiamente il derby delle isole tra Cagliari e Palermo: notizie e pronostici. Prima che la Serie A si riprenda definitivamente la scena - il ...Commenta per primo Marco Baroni ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona - Ascoli, match valido per i 32esimi di finale dellaFrecciarossa 2023/24, in programma sabato 12 agosto alle ore 21, allo stadio 'Bentegodi'. Portieri : 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli. Difensori : 2 Amione, 3 Doig, 6 Hien, 17 Ceccherini,...Commenta per primo Alberto Gilardino , tecnico del Genoa , ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Modena in: 'Per quanto riguarda De Winter e Messias è normale che siamo contenti. Purtroppo Junior dovrà recuperare da un picciolo problema muscolare e ce l'avremo più avanti. De Winter è a ...

Tutto pronto per l'esordio stagionale di Brunori e compagni. Calcio di inizio alle 21.15 di sabato 12 agosto alla Unipol Domus con diretta televisiva in chiaro su Italia 1 ed in streaming su Mediaset ...Frosinone batte Pisa 1-0 Prima giornata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Ecco i risultati. Frosinone batte Pisa 1-0 Il Frosinone batte di misura il Pisa. La squadra di Eusebio… Leggi ...