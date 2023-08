Coppa Italia | il Cittadella batte l’Empoli Colpo del Parma

(Di sabato 12 agosto 2023) Seconda giornata ricca di partite diperde a sorpresa contro il. Il, invece, rifila un tris al Bari. Dopo le prime quattro partite di ieri, laprosegue e in questo sabato non mancano le sorprese. La prima arriva direttamente da Empoli dove ilin rimonta vince 2-1 e si regala il passaggio al secondo turno. Ilè la prima grande sorpresa di questo sabato di– Notizie.com – © LapresseL’antipasto della Serie B trae Bari, invece, va ai Ducali. Netto successo per 3-0 degli uomini di Pecchia, che lanciano un chiaro segnale agli avversari., ...

Il Parma passa al secondo turno di: vittoria netta contro il Bari, avversaria anche in un discorso promozione in Serie A Parma e Bari si candidano ad essere tra le grandi protagoniste della prossima Serie B e nel primo ...Primo clamoroso verdetto della: il Cittadella batte l'Empoli ribaltando il risultato e passano al secondo turno Il Cittadella è la prima sorpresa di questa stagione. La squadra veneta supera a sorpresa l'Empoli e passa ...Come nella scorsa stagione, quando fu la Spal a passare il turno, l'Empoli viene eliminato all'esordio in. Stavolta al Castellani a sorridere è il Cittadella che vince in rimonta per 2 - 1 grazie ai gol di Amatucci e Magrassi. Il venticinquesimo confronto tra le due squadre si apre con il gol ...

Andrea Pirlo ha presentato il match tra Sampdoria e Sudtirol, valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/24. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore della Juventus. COPPA ...Inizia con una sconfitta la nuova stagione del Bari. I biancorossi sono stati battuti 0-3 in casa dal Parma ed eliminati al termine del match valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.