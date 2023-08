Coppa Italia Frecciarossa Cremonese vs Crotone lunedi 14 agosto

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 12 agosto 2023)(32esimi)vsstadio Zini lunedì 14ore 17,45. L’attaccante pitagorico Gomez non sarà della partita per motivi fisici. Mister Zauli: “un impegno importantissimo che affronteremo con determinazione per non soccombere”. Arbitro Luca Zufferli di Udine coadiuvato dagli assistenti Damiano Margani (Latina) e Mario Davide Arace di Lugo di Romagna. Quarto ufficiale a bordo campo Davide Gandino di Alessandria. Var: Daniele Paterna, Avar: Matteo Gariglio. È tempo di calcio vero per ildall’ultima sfida play-off (31 maggio 2023) contro il Foggia. Settantaquattro giorni dopo per gli squali è tempo di evadere il primo difficile impegno dicontro la ...