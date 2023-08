Coppa Italia | Empoli fuori col Cittadella | il Parma stende il Bari LIVE | Verona in vantaggio | Cagliari-Palermo sullo 0-0

Commenta per primo Il Monza ha diffuso la lista dei convocati per la gara didi domani contro la Reggiana: non c'è Carlos Augusto, per il quale si sta concretizzando il passaggio all'Inter. TUTTI I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA 4 Izzo, 5 Caldirola, 6 Gagliardini, 7 ...Bari, 12 agosto 2023 " Prima partita ufficiale della stagione e i Crociati vincono al San Nicola contro il Bari. []...... i gol di Benedyczak e Bonny nel primo tempo, oltre ad un colpo di tacco delizioso di Man nella ripresa, consentono di staccare il biglietto per i diciottesimi di finale didove i ...

