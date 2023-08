Coppa Italia | Empoli fuori col Cittadella | il Parma espugna Bari | avanti Verona LIVE | Cagliari-Palermo sullo 0-0

Prima gara ufficiale per il Palermo di Corini, che fa il suo esordio contro il Cagliari nei trentaduesimi dialla 'Unipol Domus Arena'. LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d'inizio alle ore ...... attaccante del Frosinone, in vista del debutto in Serie A contro il Napoli: "Li affronteremo con tanta motivazione" Jaime Baez ha parlato a TuttoFrosinone.com dopo la vittoria incontro ...La partita Hellas Verona - Ascoli di Sabato 12 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i trentaduesimi di finale della2023 - 2024, calcio d'inizio alle 21 VERONA - Sabato 12 agosto 2023 , allo Stadio 'Marc'Antonio Bentegodi' di Verona, andrà in scena Hellas Verona - Ascoli, match valido per i ...

VERONA- Finisce ai trentaduesimi di finale il cammino dell'Ascoli di William Viali in Coppa Italia. Avanza il Verona al termine di una gara ben giocata dagli uomini di Baroni davanti al ...Il Parma si è qualificato ai sedicesimi di Coppa Italia battendo 3-0 il Bari allo stadio San Nicola con le reti di Benedyczac e Bonny nel primo tempo e di Man nella ripresa. Nel ...