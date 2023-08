Coppa Italia 2023 2024 | secondo turno | tabellone e accoppiamenti

(Di sabato 12 agosto 2023) Ile glidel(sedicesimi di finale) diè pronto per essere definito. La stagione inizia con la competizione nazionale vinta dall’Inter nella scorsa stagione. Nelsi affacciano anche le squadre della massima serie. Prima però bisogna conquistare il pass nei trentaduesimi di finale del torneo. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, nel corso delle partite, tenendovi informati su quali saranno gli. Gli ottavi di finale – e quindi l’ingresso delle big – si avvicinano. Seguite lacon noi.Bologna – Verona/Ascoli Lecce/Como – ...

Primo clamoroso verdetto della: il Cittadella batte l'Empoli ribaltando il risultato e passano al secondo turno Il Cittadella è la prima sorpresa di questa stagione. La squadra veneta supera a sorpresa l'Empoli e passa ...Le formazioni ufficiali di Cagliari e Palermo , sfida valida per i trentaduesimi di finale di2023/2024. Match molto intrigante tra la squadra di Ranieri e quella di Corini. I sardi dopo la promozione arrivata in seguito ad un'ottima seconda parte di stagione cercano certezze in ...Le formazioni ufficiali di Verona e Ascoli , sfida valida per i trentaduesimi di finale di2023/2024. Un'occasione per i tifosi di vedere il nuovo Hellas di Marco Baroni all'opera e certamente anche un test importante per il neo tecnico scaligero di vedere a che punto è la sua ...

La formazione toscana, in vantaggio con Caputo cade 2-1 al Castellani, i ducali si impongono 3-0 al San Nicola ...BARI – Nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia il Bari perde in casa contro il Parma con un rotondo 3-0 e abbandona anzitempo la competizione. Nonostante la buona volontà e qualche ...