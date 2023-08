Coppa Italia 2023 2024 | i risultati

(Di sabato 12 agosto 2023) Tutto pronto per la. L’Inter difenderà il titolo dopo la vittoria nella scorsa stagione ai danni della Fiorentina, ma sono tante le big del campionato che sognano di trionfare il prossimo 15 maggio. Si parte con il turno preliminare, ma le big (cioè le prime otto teste di serie) entreranno in scena solo agli ottavi di finale. Sportface.it vi accompagnerà nel lungo percorso che porterà alla finalissima di Roma, con dirette, approfondimenti e analisi. Qui potrete trovare tutti idella rassegna. SEDICESIMI DI FINALE Venerdì 11 agosto Ore 17:45, Frosinone-Pisa 1-0 (7? aut.Leverbe) Ore 18:00, Udinese-Catanzaro 4-1 (9? Lovric, 12? Vandeputte, 49? Beto, 64? Thauvin, 93? Lucca) Ore 21:00, Genoa-Modena Ore 21:15, Bologna-da definire Sabato 12 agosto Ore ...

Primo clamoroso verdetto della: il Cittadella batte l'Empoli ribaltando il risultato e passano al secondo turno Il Cittadella è la prima sorpresa di questa stagione. La squadra veneta supera a sorpresa l'Empoli e passa ...Le formazioni ufficiali di Cagliari e Palermo , sfida valida per i trentaduesimi di finale di2023/2024. Match molto intrigante tra la squadra di Ranieri e quella di Corini. I sardi dopo la promozione arrivata in seguito ad un'ottima seconda parte di stagione cercano certezze in ...Le formazioni ufficiali di Verona e Ascoli , sfida valida per i trentaduesimi di finale di2023/2024. Un'occasione per i tifosi di vedere il nuovo Hellas di Marco Baroni all'opera e certamente anche un test importante per il neo tecnico scaligero di vedere a che punto è la sua ...

Vince il Cittadella che accede ai sedicesimi, dove sfiderà la vincente di Cremonese-Crotone. Coppa Italia già finita per l'Empoli. Il Parma vince nettamente a Bari e accede ai sedicesimi di Coppa ...BARI – Nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia il Bari perde in casa contro il Parma con un rotondo 3-0 e abbandona anzitempo la competizione. Nonostante la buona volontà e qualche ...